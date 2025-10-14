Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gornja Lastva
  4. Residencial
  5. Piso independiente
  6. Vista a la montaña

Casa en condominio en la montaña en venta en Gornja Lastva, Montenegro

Piso independiente Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Gornja Lastva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Gornja Lastva, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 246 m²
Número de plantas 3
text
$482,848
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Gornja Lastva, Montenegro

con Garaje
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir