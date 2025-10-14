Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gornja Lastva
  4. Residencial
  5. Piso independiente

Casa en condominio en venta en Gornja Lastva, Montenegro

Piso independiente Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Gornja Lastva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Gornja Lastva, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 4
El elegante complejo residencial está situado en una de las zonas más pintorescas de Tivat, …
$159,115
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Gornja Lastva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Gornja Lastva, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 246 m²
Número de plantas 3
Nuevo complejo residencial moderno en una de las ciudades de infraestructura más desarrollad…
$543,914
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Gornja Lastva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Gornja Lastva, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 246 m²
Número de plantas 3
text
$482,848
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Gornja Lastva, Montenegro

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir