  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Donja Lastva
  4. Residencial
  5. Piso independiente
  6. Vistas al mar

Casa en condominio del mar en venta en Donja Lastva, Montenegro

Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Donja Lastva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Donja Lastva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
$298,900
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Parámetros de las propiedades en Donja Lastva, Montenegro

