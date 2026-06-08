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Propiedades residenciales en venta en Denjasi Cesminovo, Montenegro

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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Denjasi Cesminovo, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Denjasi Cesminovo, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 3/5
LOCALACIÓNEl apartamento está en Budva, a 6,5 km del centro de la ciudad y a unos 10 minutos…
$207,869
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