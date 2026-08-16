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Propiedades residenciales en venta en Cetiña, Montenegro

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3 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Cetiña, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Cetiña, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Precio: 139.000 € Un moderno y totalmente amueblado apartamento de dos dormitorios está disp…
$159,019
VAT
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Casa 4 habitaciones en Cetiña, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Cetiña, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Ubicado en el corazón mismo de Cetinje, esta acogedora casa familiar de 169m2 ofrece una rar…
$703,002
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Casa 2 habitaciones en Cetiña, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Cetiña, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Número de plantas 1
D4-432. Casa en Cetinje, Dobrsko SeloVenta casa cerca de Cetinje, en un pequeño lugar Dobrsk…
$91,466
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Parámetros de las propiedades en Cetiña, Montenegro

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