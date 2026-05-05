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Estudios con garaje en venta en Budva, Montenegro

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Estudio en Budva, Montenegro
Estudio
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 23 m²
Piso 2
Espacioso apartamento estudio con vistas al mar en la residencia "Montenegrina", Budva 🌅ID-5…
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Agencia
ATI Real Estate
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Parámetros de las propiedades en Budva, Montenegro

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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