Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  4. Residencial
  5. Estudio
  6. Piscina

Estudios con piscina en venta en Budva, Montenegro

Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitacion en Budva, Montenegro
Estudio 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/3
$111,895
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Budva, Montenegro

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir