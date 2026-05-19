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Arrendamiento a largo plazo oficinas en Municipio de Budva, Montenegro

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Oficina 32 m² en Budva, Montenegro
Oficina 32 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Área 32 m²
Espacio de oficina en alquiler en el complejo "La vieja panadería" en Budva. Esta espaciosa …
$586
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Oficina 654 m² en Becici, Montenegro
Oficina 654 m²
Becici, Montenegro
Área 654 m²
Características del inmueble: Los locales comerciales están ubicados en la entrada del compl…
$11,411
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Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Oficina 78 m² en Boreti, Montenegro
Oficina 78 m²
Boreti, Montenegro
Área 78 m²
Características del inmueble: Los locales comerciales se encuentran en la primera planta de …
$2,329
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GATE Realty
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