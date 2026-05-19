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Dúplex con garaje en venta en Municipio de Budva, Montenegro

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Budva
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1 propiedad total found
Dúplex 3 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Dúplex 3 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 247 m²
Piso 2
Venta: un dúplex enorme y único de dos plantas en el tranquilo y atractivo asentamiento de S…
$1,23M
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Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Budva, Montenegro

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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