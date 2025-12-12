Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Blizikuce, Montenegro

apartamentos
5
casas independientes
40
46 propiedades total found
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Villa moderna con vistas al mar en BlizikućeEsta elegante villa contemporánea ofrece una mez…
$577,312
VAT
Apartamento en Blizikuce, Montenegro
Apartamento
Blizikuce, Montenegro
Apartamento totalmente amueblado de 3 dormitorios en un complejo residencial con piscina en …
$517,950
Casa 4 habitaciones en Rijeka Rezevici, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Rijeka Rezevici, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Descubre el mundo del lujo y la naturaleza Presentamos a su atención un complejo residencial…
$686,392
OneOne
Casa 5 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Venta de una antigua casa con vistas al mar en un lugar tranquilo Blizikuce, Budva Riviera. …
$386,179
Apartamento 2 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 2
El hogar perfecto o la inversión cerca de Budva – Apartamentos exclusivos con vistas al mar …
$288,127
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 4
Experimente el epitome de la vida costera con esta villa excepcional actualmente en construc…
$1,24M
Estate Service 24Estate Service 24
Casa 5 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 5
Casa en venta en Tudorovica. La distancia a la ciudad de Budva es de 13 km. La superficie …
Precio en demanda
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 5
Una villa en venta en Tudorovići en un lujoso complejo cerrado a 15 minutos de la ciudad de …
$1,74M
Casa 6 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Superficie: 400 m2 bruto / 250 m2 netoSuperficie terrestre: 711 m2Dormitorios: 3Baños: 3 + 3…
Precio en demanda
Moya7yaMoya7ya
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 231 m²
En venta son dos villas impresionantes situadas separadamente entre sí. Cada uno de ellos of…
$994,251
Adosado Adosado 4 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Adosado Adosado 4 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 144 m²
Townhouse is part of the development project that offers 9 townhomes with pools, built in th…
$581,508
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 3
A pocos minutos del mundialmente famoso Sveti Stefan, en el entorno sereno y verde de Blizik…
Precio en demanda
Villa en Rijeka Rezevici, Montenegro
Villa
Rijeka Rezevici, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 580 m²
Gross villa area: 580 m² Net villa area: 461 m² Land area: 1,500 m² Number of bathrooms: …
$3,35M
Villa en Rijeka Rezevici, Montenegro
Villa
Rijeka Rezevici, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Esta villa de tres niveles forma parte de un complejo de tres villas, situado cerca de Drobn…
$1,40M
Casa 3 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 3
Área 113 m²
Villa moderna con piscina en venta — Blizikuće, Budva RivieraUna nueva villa moderna con pis…
$574,352
Villa 6 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
A stunning villa for sale in the village of Tudorovichi, next to the island of St. Stefan, 1…
$2,74M
Villa 10 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Villa 10 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
Zona residencial: 250m2Superficie terrestre: 650m2Dormitorios: 5Baños: 5+2 aseosAire acondic…
$1,51M
Casa 4 habitaciones en Rijeka Rezevici, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Rijeka Rezevici, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Piso 3/3
text
$696,707
Apartamento 1 habitacion en Blizikuce, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1
Venta – un apartamento amueblado de una habitación de 45 m2, situado en la primera planta de…
$99,470
Adosado Adosado 4 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Adosado Adosado 4 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Número de plantas 3
🔥HOT PRICE!🔥 Townhouse in Blizikuca with Direct Sea View 🌊 🔐The property is ready! A mode…
$719,139
Villa en Rijeka Rezevici, Montenegro
Villa
Rijeka Rezevici, Montenegro
Dormitorios 5
Área 450 m²
El área total de 450 metros cuadrados. El área de la parcela es de 1000 metros cuadrados.
$976,815
Casa 4 habitaciones en Rijeka Rezevici, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Rijeka Rezevici, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 223 m²
Número de plantas 4
El precio incluye: Mobiliario italiano. Acabado de alta calidad de todas las paredes y techo…
$852,353
Casa 4 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 4
Una hermosa casa privada está en venta en la zona de Sveti Stefan, en la parte superior del …
$732,083
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 7
Venta: lujosas villas con impresionantes vistas actualmente en construcción en Budva, Blizik…
Precio en demanda
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 3
"Carsko Selo" es un complejo residencial de 36 villas exclusivas con una impresionante vista…
$644,667
Villa 13 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Villa 13 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Habitaciones 13
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 496 m²
Superficie de la villa: 496 m2Superficie terrestre: 1732 m2Dormitorios: 6Baños: 5 + 2Piscina…
$3,41M
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 632 m²
villa más lujosa con decoración completa exterior e interior, en la costa del Adriático (a 2…
$2,41M
Apartamento 3 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2
Un nuevo y lujoso apartamento de tres dormitorios está en venta en un pequeño edificio resid…
$553,524
Apartamento 2 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 1/4
ID-2483Apartamentos de dos dormitorios en venta en un complejo residencial PremiumUbicación:…
$509,326
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Montenegro. REALESTATE. Felicidad🌏🇲🇪Villa de tres niveles Classa Lux en el pueblo de Budapes…
$2,58M
