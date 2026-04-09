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Negocio en Venta en Bijela, Montenegro

bienes raíces comerciales
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2 propiedades total found
Negocio listo 790 m² en Bijela, Montenegro
Negocio listo 790 m²
Bijela, Montenegro
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 19
Área 790 m²
Número de plantas 4
Hotel en venta a solo 50 metros del mar en Biel, Herceg Novi. La zona del hotel es de 790 m2…
$2,84M
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Negocio listo 350 m² en Bijela, Montenegro
Negocio listo 350 m²
Bijela, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Número de plantas 3
El hotel está situado en la bahía de Kotor en Bijela, a solo 3 minutos del mar. El aeropuert…
$672,137
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