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Hoteles en venta en Bijela, Montenegro

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Hotel 784 m² en Bijela, Montenegro
Hotel 784 m²
Bijela, Montenegro
Habitaciones 24
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 784 m²
Superficie: 784 m2Número total de alojamientos: 12Número de habitaciones: 10Número de aparta…
$3,46M
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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