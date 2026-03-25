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Bungalow en venta en Bar, Montenegro

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Bungalow Bungalow 6 habitaciones en Bar, Montenegro
Bungalow Bungalow 6 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 2 000 m²
Silencio 6 bungalows + recepción Silencio 2000 m2 Silencio ShushanEn venta, un complejo de 6…
$313,801
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MONTBEL D.O.O.
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