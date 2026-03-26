Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Bar
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas a la montaña en Municipio de Bar, Montenegro

Bar
25
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento en Scepana Malog, Montenegro
Apartamento
Scepana Malog, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Apartamento en alquiler en Montenegro - Estudio en Bar en el complejo de élite Soho City. Ap…
$639
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 1 habitacion en Sutomore, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 3
Descubre tu nueva casa en la encantadora ciudad costera de Sutomore, Bar. Este encantador ap…
$465
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipio de Bar, Montenegro

con Vistas al mar
Realting.com
Ir