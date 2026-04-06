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Chalets en venta en Municipio de Andrijevica, Montenegro

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7 propiedades total found
Chalet 6 habitaciones en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Chalet 6 habitaciones
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 647 m²
Kolasin Valleys ofrece lujosos chalets en Montenegro, cada uno vendido con parcela privada.L…
$6,66M
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Chalet 3 habitaciones en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Chalet 3 habitaciones
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 535 m²
Kolasin Valleys, situado en las pintorescas montañas del norte de Montenegro, se encuentra c…
$5,63M
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Chalet 4 habitaciones en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Chalet 4 habitaciones
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 589 m²
Kolasin Valleys ofrece lujosos chalets en Montenegro, cada uno vendido con parcela privada.L…
$4,48M
VAT
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Chalet 4 habitaciones en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Chalet 4 habitaciones
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 533 m²
Kolasin Valleys ofrece lujosos chalets en Montenegro, cada uno vendido con parcela privada.L…
$4,94M
VAT
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Chalet 5 habitaciones en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Chalet 5 habitaciones
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 402 m²
Kolasin Valleys, situado en las pintorescas montañas del norte de Montenegro, se encuentra c…
$3,33M
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Chalet 4 habitaciones en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Chalet 4 habitaciones
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 533 m²
Kolasin Valleys ofrece lujosos chalets en Montenegro, cada uno vendido con parcela privada.L…
$3,45M
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Nils OttNils Ott
Chalet 6 habitaciones en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Chalet 6 habitaciones
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 647 m²
Kolasin Valleys presenta una oportunidad única con sólo 7 chalets exclusivos que escriben, c…
$6,78M
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Andrijevica, Montenegro

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