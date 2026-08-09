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Propiedades residenciales en venta en Municipio de Andrijevica, Montenegro

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apartamentos
11
casas independientes
8
19 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente en Municipio de Andrijevica, Montenegro
UP UP
Apartamento independiente Piso independiente
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Hoteles excepcionales en Kolasin Valleys - Invierte en lujo y relax en MontenegroDescripción…
$210,575
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Kolasin Valleys
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Apartamento independiente Piso independiente en , Montenegro
UP UP
Apartamento independiente Piso independiente
, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Hoteles excepcionales en Kolasin Valleys - Invierte en lujo y relax en MontenegroDescripción…
$173,753
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Kolasin Valleys
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Hoteles excepcionales en Kolasin Valleys - Invierte en lujo y relax en MontenegroDescripción…
$516,657
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Kolasin Valleys
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LDV InvestLDV Invest
Chalet 5 habitaciones en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Chalet 5 habitaciones
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 402 m²
Kolasin Valleys, situado en las pintorescas montañas del norte de Montenegro, se encuentra c…
$3,92M
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Kolasin Valleys
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Chalet 4 habitaciones en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Chalet 4 habitaciones
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 533 m²
Kolasin Valleys ofrece lujosos chalets en Montenegro, cada uno vendido con parcela privada.L…
$4,94M
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Apartamento independiente Piso independiente en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Proyecto en Kolasin: Nuevo estándar de la recreación de montaña El proyecto en Kolasina es e…
$172,970
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Hoteles excepcionales en Kolasin Valleys - Invierte en lujo y relax en MontenegroDescripción…
$502,298
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Apartamento independiente Piso independiente en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Hoteles excepcionales en Kolasin Valleys - Invierte en lujo y relax en MontenegroDescripción…
$287,671
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Chalet 10 habitaciones en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Chalet 10 habitaciones
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Habitaciones 10
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 148 m²
Número de plantas 4
Kolasin Valleys, situado en las pintorescas montañas del norte de Montenegro, se encuentra c…
$11,71M
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Chalet 4 habitaciones en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Chalet 4 habitaciones
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 589 m²
Kolasin Valleys ofrece lujosos chalets en Montenegro, cada uno vendido con parcela privada.L…
$4,48M
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Hoteles excepcionales en Kolasin Valleys - Invierte en lujo y relax en MontenegroDescripción…
$317,589
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Kolasin Valleys
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Chalet 4 habitaciones en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Chalet 4 habitaciones
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 533 m²
Kolasin Valleys ofrece lujosos chalets en Montenegro, cada uno vendido con parcela privada.L…
$3,45M
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Chalet 6 habitaciones en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Chalet 6 habitaciones
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 647 m²
Kolasin Valleys presenta una oportunidad única con sólo 7 chalets exclusivos que escriben, c…
$6,78M
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Municipio de Andrijevica, Montenegro
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Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Hoteles excepcionales en Kolasin Valleys - Invierte en lujo y relax en MontenegroDescripción…
$278,466
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
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$584,341
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Chalet 3 habitaciones en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Chalet 3 habitaciones
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 535 m²
Kolasin Valleys, situado en las pintorescas montañas del norte de Montenegro, se encuentra c…
$5,63M
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Municipio de Andrijevica, Montenegro
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Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
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$511,928
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
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$230,137
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Chalet 6 habitaciones en Municipio de Andrijevica, Montenegro
Chalet 6 habitaciones
Municipio de Andrijevica, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 647 m²
Kolasin Valleys ofrece lujosos chalets en Montenegro, cada uno vendido con parcela privada.L…
$6,66M
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Andrijevica, Montenegro

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