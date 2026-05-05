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Villas con Terraza en venta en Northern Region, Malta

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Naxxar
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Rabat
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Mosta
3
Swieqi
23
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2 propiedades total found
Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 000 m²
Maisonette in San Pawl Tat-Targa
$2,43M
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 371 m²
Número de plantas 3
Town House in Sliema
$10,69M
VAT
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Parámetros de las propiedades en Northern Region, Malta

con Garaje
con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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