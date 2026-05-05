Villas con Jardín en venta en Northern Region, Malta

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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 371 m²
Número de plantas 3
Town House in Sliema
$10,69M
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