Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas del mar en venta en Northern Region, Malta

1 propiedad total found
Villa 15 habitaciones en Mellieha, Malta
Villa 15 habitaciones
Mellieha, Malta
Habitaciones 15
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 355 m²
Número de plantas 4
Welcome to a truly exceptional property located in one of the most prestigious and sought-af…
$3,43M
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Northern Region, Malta

con Garaje
con Piscina
Baratos
De lujo
