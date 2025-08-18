Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Northern Region
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Garaje

Villas con garaje en venta en Northern Region, Malta

Naxxar
9
Mosta
3
Rabat
7
Swieqi
12
2 propiedades total found
Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
ExceptionalsemidetachedbungoutDoor & Indoorpoolssanpawltattargalocedinapul-de-SacandSechedwi…
$3,04M
Dejar una solicitud
Villa 15 habitaciones en Mellieha, Malta
Villa 15 habitaciones
Mellieha, Malta
Habitaciones 15
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 355 m²
Número de plantas 4
Welcome to a truly exceptional property located in one of the most prestigious and sought-af…
$3,43M
Dejar una solicitud
