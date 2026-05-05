Casas con Terraza en Venta en Central Region, Malta

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Attard
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Casa 11 habitaciones en Attard, Malta
Casa 11 habitaciones
Attard, Malta
Habitaciones 11
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 257 m²
Número de plantas 2
Encantadora esquina situada Casa de Personaje en AttardSituado en el tranquilo Área de Conse…
$1,15M
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