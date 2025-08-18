Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con garaje en Venta en Central Region, Malta

Sliema
19
Birkirkara
30
Attard
12
San Gwann
9
5 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
AGENTES ÚNICOS: Esta casa adosada / palazzino de doble frente recientemente restaurada es ve…
$986,834
Villa en Sliema, Malta
Villa
Sliema, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 3
Highly Finished, Fully detached villa on a very quiet street. Sold mostly furnished, proeprt…
$1,62M
Villa 11 habitaciones en Birkirkara, Malta
Villa 11 habitaciones
Birkirkara, Malta
Habitaciones 11
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
Villa 11 habitaciones en San Gwann, Malta
Villa 11 habitaciones
San Gwann, Malta
Habitaciones 11
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
$1,37M
Villa 11 habitaciones en San Gwann, Malta
Villa 11 habitaciones
San Gwann, Malta
Habitaciones 11
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
