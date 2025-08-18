Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Central Region
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Central Region, Malta

Sliema
16
Birkirkara
16
Adosado Borrar
Eliminar
38 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Sliema, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Sliema - Casa adosada de doble frente, esquina, sin contacto. Parcela de 170m2, Fachada de 1…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta hermosa casa adosada, situada en el pintoresco pueblo de Birkirkara, ofrece una mezcla …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Sliema, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
UCA AREA - Una impecable, 500 m2 Casa de pueblo en el corazón de Sliema. Esta encantadora ca…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
TekceTekce
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una casa adosada de 2 dormitorios con su propio espacio aéreo. La alojamiento consta de un h…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Bienvenido a esta impresionante casa adosada de 2 dormitorios, 3 baños situado en la zona co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Este diseño moderno ofrece una combinación de lujo y funcionalidad con sus características a…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Sliema, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Una oportunidad difícil de conseguir para comprar un auténtico adosado doble frente en Sliem…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Sliema, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Una casa adosada muy acabada, situada en esta zona muy solicitada en Sliema. La alojamiento …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Msida, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Msida, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Adosado bien cuidado, situado en esta tranquila zona residencial en Msida. La alojamiento co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Sliema, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una casa adosada de 3 dormitorios en una zona privilegiada en Sliema muy central y cerca de …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
La casa ideal para una familia moderna, esta nueva construcción cuenta con una amplia cocina…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Attard, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una casa adosada recientemente renovada situada en este pueblo tan buscado de Attard, situad…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta hermosa casa adosada en la zona codiciada de Birkirkara está ahora disponible para la v…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una casa adosada no convertida en una buena ubicación en Birkirkara, cerca de todas las como…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Este espacioso, recientemente renovado Townhouse es una mezcla perfecta de modernidad y como…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Sliema, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Una casa adosada situada en un tranquilo barrio residencial en Sliema (zona Saboya), esta es…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¡Nuevo en el mercado! Se vende a un precio de ganga viene este gran adosado no convertido co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este diseño proporciona una combinación perfecta de diseño moderno y funcionalidad. Cuenta c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Bkara - Perfect location unconverted Town House, which needs modernizing, situated in the ce…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Lija, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lija, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Esta es una oportunidad extraordinaria para poseer una casa adosada de diseño en el prestigi…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Santa Venera, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Santa Venera, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una hermosa casa adosada se vende semiconvertida con un jardín de 270m2 en santa Venera. sal…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Lija, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Lija, Malta
Dormitorios 5
Paso atrás en el tiempo con este adosado del siglo XVIII, situado en el encantador núcleo de…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Sliema, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
SLIEMA - Adosado situado en una de las calles residenciales más atractivas de Sliema. Tener …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Sliema, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Rara para encontrar. Inmaculadamente mantenido Townhouse terminó con altos estándares de man…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Un adosado totalmente renovado en la zona de Birkirkara/Balzan. Esta encantadora propiedad q…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Sliema, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada inconverso en Sliema situada justo al lado de la calle Dingli, con un hall de e…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Sliema, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Charming Corner Townhouse con actualizaciones modernas Este tradicional rincón UCA Sliema c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en San Julián, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una casa única, reformada, situada en el corazón de San Julián. La propiedad está exquisitam…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
¿Buscas una propiedad acogedora y asequible en el corazón de Birkirkara? No busques más allá…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Birkirkara - Un adosado inconverso en una ubicación muy céntrica en Birkirkara que podría co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Central Region, Malta

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir