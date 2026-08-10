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Pueblo de cabañas Prusu Namai
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Pueblo de cabañas Prusu Namai
Pueblo de cabañas Prusu Namai
Vilna, Lituania
de
$138,045
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 1
"Prūsý namai es un proyecto de vivienda en Vilnius con más de 300 edificios residenciales y comerciales. Situado entre Trakai y Vilnius, con toda la infraestructura necesaria, las casas le permiten visitar sitios históricos y lagos y alcanzar la vida moderna del centro de la ciudad de Vilniu…
Desarrollador
PRUSU NAMAI
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Barrio residencial Prūsų namai
Barrio residencial Prūsų namai
Barrio residencial Prūsų namai
Barrio residencial Prūsų namai
Barrio residencial Prūsų namai
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Barrio residencial Prūsų namai
Vilna, Lituania
de
$118,602
Año de construcción 2022
Casas en Vilnius de 67 a 200 metros cuadrados con parcelas de tierra de hasta 22 acres"Prusu Namai" es un asentamiento en la ciudad de Vilnius que incluye más de 300 unidades residenciales y comerciales. Las casas e infraestructuras ubicadas, entre Trakai y Vilnius, permiten visitar lugares …
Desarrollador
PRUSU NAMAI
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