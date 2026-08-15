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Obra nueva en venta en Pakruojo rajono savivaldybe

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Sieciai, Lituania
de
$38,582
Año de construcción 2014
Complejo residencial reformado y renovado en Viesturdarz. El edificio fue renovado según bosquejos históricos, preservando la arquitectura del tiempo. Se utilizan materiales y tecnologías modernos en la construcción. El complejo tiene seguridad y videovigilancia. Estacionamiento subterráneo.…
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Sieciai, Lituania
de
$130,134
Año de construcción 2018
Arhitekts radījis šo ēku ansambli savienojot UNESCO koka arhitektūras mantojumu ar mūsdienu tehnolo nombradoijām un ikdienas dzīvi. "ku ansambÊa priekšgalā slejas dažāda rakstura 19 gs. radīti koka ēku šedevri, kuri kalpos mūsdienu ātrajam dzīves ritmam, turpretim klusā iekšpagalmā slejas 7 …
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