  2. Lituania
  3. Vilniaus rajono savivaldybe

Obra nueva en venta en Vilniaus rajono savivaldybe

Avizieniu seniunija
2
Barrio residencial Zemuogiu namai
Barrio residencial Zemuogiu namai
Bajorai, Lituania
de
$488,795
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 172 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Barrio residencial Liepu aleja
Barrio residencial Liepu aleja
Lindiniskes, Lituania
de
$434,740
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 159 m²
4 objetos inmobiliarios 4
