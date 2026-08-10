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Propiedades residenciales en venta en Ventspils, Letonia

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1 propiedad total found
Casa 11 habitaciones en Ventspils, Letonia
Casa 11 habitaciones
Ventspils, Letonia
Habitaciones 11
Área 858 m²
Piso 2/2
Villa Leonardo es un tranquilo apartamento de inversión en un prestigioso barrio residencial…
$1,76M
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