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Propiedades residenciales en venta en Tumes pagasts, Letonia

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1 propiedad total found
Casa 10 habitaciones en Tumes pagasts, Letonia
Casa 10 habitaciones
Tumes pagasts, Letonia
Habitaciones 10
Área 562 m²
Piso 2/1
La casa solariega elegantemente renovada, situada en una ubicación pintoresca entre el casti…
$496,351
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