Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Talsu novads
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Talsu novads, Letonia

;
casas independientes
9
10 propiedades total found
Casa 10 habitaciones en Sabile, Letonia
Casa 10 habitaciones
Sabile, Letonia
Habitaciones 10
Área 350 m²
Piso 2/2
Una oportunidad única para comprar una propiedad rentable en el centro de Sabile. A finales …
$54,891
Dejar una solicitud
Casa en Strazde, Letonia
Casa
Strazde, Letonia
Residencia con 7 casas, bien cuidada, totalmente equipada, impresionante propiedad, con gran…
$945,342
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa 4 habitaciones en Rojas pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Rojas pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 140 m²
$463,343
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
LDV InvestLDV Invest
Casa en Vandzenes pagasts, Letonia
Casa
Vandzenes pagasts, Letonia
Combinación perfecta de estilo casa de campo. Buena casa de estar donde una parte de la casa…
$273,034
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa 5 habitaciones en Upesgriva, Letonia
Casa 5 habitaciones
Upesgriva, Letonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Número de plantas 2
A solo 200 metros del mar. Dirección de la propiedad: “Mūrnieki”, Upesgrīva, Mērsraga pagast…
$284,775
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Riga Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Latviešu, Italiano
Casa en Valdgales pagasts, Letonia
Casa
Valdgales pagasts, Letonia
Un objeto con fantástico turismo rural y potencial empresarial - para una personalidad con e…
$211,602
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa 4 habitaciones en Rojas pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Rojas pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 140 m²
Número de plantas 1
$317,416
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa en Upesgriva, Letonia
Casa
Upesgriva, Letonia
La propiedad se encuentra a sólo un par de minutos del mar en un pequeño y tranquilo pueblo …
$281,194
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa en Dundagas pagasts, Letonia
Casa
Dundagas pagasts, Letonia
Residencia de alta calidad en el lado del país. Buenos materiales, parquet de acacia, chimen…
$452,782
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 4 habitaciones en Talsi, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Talsi, Letonia
Habitaciones 4
Área 242 m²
Piso 2/3
oferta Especial. Todos los pisos se venden. Dunas. Vista al mar. Precio con fin lleno. Ubic…
$893,023
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Talsu novads, Letonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir