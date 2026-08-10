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Propiedades residenciales en venta en Smiltenes novads, Letonia

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Launkalnes pagasts
4
Smiltene
3
7 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Launkalne, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Launkalne, Letonia
Habitaciones 3
Área 88 m²
Piso 2/3
Apartamento en venta en la ciudad turística de Jurmala, en Lielupe. El apartamento está a so…
$267,907
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Apartamento 4 habitaciones en Launkalne, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Launkalne, Letonia
Habitaciones 4
Área 128 m²
Piso 1/4
Una oportunidad exclusiva para comprar su propio puerto tranquilo, lejos de virus ruidosos, …
$441,259
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Apartamento 2 habitaciones en Smiltene, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Smiltene, Letonia
Habitaciones 2
Área 105 m²
Piso 3/4
$336,197
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Saltupi, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Saltupi, Letonia
Habitaciones 3
Área 235 m²
Piso 2/6
Amplio apartamento de tres dormitorios en la zona de dunas de Jurmala en el proyecto de élit…
$987,579
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Casa 5 habitaciones en Smiltene, Letonia
Casa 5 habitaciones
Smiltene, Letonia
Habitaciones 5
Área 246 m²
Número de plantas 3
Se ofrece una casa en venta. Una casa real con arquitectura de madera en primera línea. Esta…
$1,03M
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Casa 5 habitaciones en Smiltene, Letonia
Casa 5 habitaciones
Smiltene, Letonia
Habitaciones 5
Área 236 m²
Piso 2
En el parque de pinos venden la casa de la arquitectura moderna. Casa ( 236sq. m ) diseñado …
$577,839
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Casa 7 habitaciones en Launkalne, Letonia
Casa 7 habitaciones
Launkalne, Letonia
Habitaciones 7
Área 266 m²
Número de plantas 2
Venden una casa espaciosa con un traspatio bien mantenido. el Todas las comunicaciones de …
$735,431
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