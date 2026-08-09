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Locales comerciales en venta en Siguldas novads, Letonia

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3 propiedades total found
Propiedad comercial en Sigulda, Letonia
Propiedad comercial
Sigulda, Letonia
La venta es un pequeño proyecto de desarrollo de aldeas dividido en 77 parcelas de tierra se…
$704,670
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Metropolis Riga
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Propiedad comercial en Krimuldas pagasts, Letonia
Propiedad comercial
Krimuldas pagasts, Letonia
Habitaciones 1
calefacción independiente, zona bien cuidada, jardinería, territorio destacando, infraestruc…
$3,44M
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VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Propiedad comercial 10 000 m² en Sigulda, Letonia
Propiedad comercial 10 000 m²
Sigulda, Letonia
Habitaciones 30
Área 10 000 m²
En venta se ofrece exclusiva mansión Krimulda situada en el Parque Nacional de Gauja.Actualm…
$3,43M
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Metropolis Riga
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