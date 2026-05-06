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Propiedades residenciales en venta en Salgales pagasts, Letonia

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Garoza, Letonia
Casa 4 habitaciones
Garoza, Letonia
Habitaciones 4
Área 171 m²
Número de plantas 1
Venta es una propiedad que consta de dos parcelas de tierra “Kodoliņi” y “Mori”, así como un…
$152,993
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