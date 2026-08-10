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Locales comerciales en venta en Salaspils pagasts, Letonia

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3 propiedades total found
Almacén 2 328 m² en Salaspils pagasts, Letonia
Almacén 2 328 m²
Salaspils pagasts, Letonia
Área 2 328 m²
Piso 1
$539,446
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Propiedad comercial en Jaunsauriesi, Letonia
Propiedad comercial
Jaunsauriesi, Letonia
Vendemos terrenos para construcción con una superficie total de 27,38 hectáreas.Situado en e…
$915,219
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Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Propiedad comercial 1 021 m² en Silabriezi, Letonia
Propiedad comercial 1 021 m²
Silabriezi, Letonia
Habitaciones 4
Área 1 021 m²
$830,709
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