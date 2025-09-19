Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Letonia
  3. Salaspils pagasts
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Salaspils pagasts, Letonia

1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Saulkalne, Letonia
Apartamento 1 habitación
Saulkalne, Letonia
Habitaciones 1
Área 31 m²
Piso 1/3
$34,791
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Parámetros de las propiedades en Salaspils pagasts, Letonia

