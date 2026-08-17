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Propiedades residenciales en venta en Salaspils novads, Letonia

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Salaspils pagasts
4
5 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Bajari, Letonia
Casa 4 habitaciones
Bajari, Letonia
Habitaciones 4
Área 147 m²
Número de plantas 1
$341,860
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Tribus Realty
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Casa 4 habitaciones en Salaspils pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Salaspils pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 228 m²
Número de plantas 2
$351,690
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Casa 3 habitaciones en Saulkalne, Letonia
Casa 3 habitaciones
Saulkalne, Letonia
Habitaciones 3
Área 60 m²
Piso 1/1
$66,228
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Tribus Realty
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 5 habitaciones en Salaspils pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Salaspils pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Área 247 m²
Número de plantas 2
$280,477
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Apartamento 3 habitaciones en Salaspils, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Salaspils, Letonia
Habitaciones 3
Área 60 m²
Piso 9/9
$92,044
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