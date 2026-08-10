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Propiedades residenciales en venta en Rujiena, Letonia

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1 propiedad total found
Apartamento 6 habitaciones en Rujiena, Letonia
Apartamento 6 habitaciones
Rujiena, Letonia
Habitaciones 6
Área 204 m²
Piso 4/7
piso de 6 cuartos Espacioso en el centro tranquilo de Riga. El piso se localiza en el 4o pi…
$428,651
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