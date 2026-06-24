Estudios en venta en Riga, Letonia

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Estudio 1 habitación en Riga, Letonia
Estudio 1 habitación
Riga, Letonia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 2/3
Apartamento de Inversión en el Corazón del Viejo RigaUn apartamento estudio compacto y funci…
$116,068
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Agencia
Riga Real Estate
Idiomas hablados
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