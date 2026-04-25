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Propiedades residenciales en venta en Rendas pagasts, Letonia

1 propiedad total found
Villa 10 habitaciones en Rendas pagasts, Letonia
Villa 10 habitaciones
Rendas pagasts, Letonia
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 1
Área 800 m²
Piso 2/2
Manor con una rica historia, un parque señorial centenario con un lago de 7000 m2. En la pri…
$174,552
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International real estate agency Habita
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