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Hotel 1 000 m² en Jurmala, Letonia
Hotel 1 000 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 26
Área 1 000 m²
Piso 1/3
Se ofrecen 2 edificios nuevos en alquiler en Jurmala, Mellugi: un hotel de tres plantas y un…
$17,457
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Edificio rentable 1 140 m² en Sunisi, Letonia
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Sunisi, Letonia
Habitaciones 16
Área 1 140 m²
Piso 1/3
El complejo hotelero se encuentra en la primera línea del pintoresco lago Sunishu, a solo 15…
$58,191
por mes
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