Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Jurmala, Letonia

edificios industriales
5
6 propiedades total found
Producción 1 057 m² en Jurmala, Letonia
Producción 1 057 m²
Jurmala, Letonia
Área 1 057 m²
Piso 3
$3,697
por mes
Producción 642 m² en Jurmala, Letonia
Producción 642 m²
Jurmala, Letonia
Área 642 m²
$2,310
por mes
Propiedad comercial en Jurmala, Letonia
Propiedad comercial
Jurmala, Letonia
Habitaciones 1
Piso 1
nuevo edificio, todas las comunicaciones de la ciudad, "casa inteligente", totalmente amuebl…
$1,392
por mes
Producción 852 m² en Jurmala, Letonia
Producción 852 m²
Jurmala, Letonia
Área 852 m²
$3,004
por mes
Producción 1 700 m² en Jurmala, Letonia
Producción 1 700 m²
Jurmala, Letonia
Área 1 700 m²
Número de plantas 3
$5,892
por mes
Producción 3 151 m² en Jurmala, Letonia
Producción 3 151 m²
Jurmala, Letonia
Área 3 151 m²
$9,792
por mes
