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Locales comerciales en venta en Olaines pagasts, Letonia

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Propiedad comercial en Jaunolaine, Letonia
Propiedad comercial
Jaunolaine, Letonia
Venta terreno de 6912m2 en la zona de construcción mixta en el centro de Jaunlaine.Hay un pr…
$176,168
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Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
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