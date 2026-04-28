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Propiedades residenciales en venta en Mezotnes pagasts, Letonia

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Mezotne, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Mezotne, Letonia
Habitaciones 2
Área 52 m²
Piso 3/3
$28,780
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
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