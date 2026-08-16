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Propiedades residenciales en venta en Madonas novads, Letonia

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4 propiedades total found
Apartamento 6 habitaciones en Laudonas pagasts, Letonia
Apartamento 6 habitaciones
Laudonas pagasts, Letonia
Habitaciones 6
Área 208 m²
Piso 4/5
Ofrecemos un apartamento exclusivo y espacioso en la zona más prestigiosa de Riga: el Quiet …
$692,552
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Villa en Praulienas pagasts, Letonia
Villa
Praulienas pagasts, Letonia
El encantador castillo de Lazdona Manor tiene una larga historia, habiendo experimentado sus…
$157,824
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Casa en Praulienas pagasts, Letonia
Casa
Praulienas pagasts, Letonia
La oferta incluye una rara propiedad en uno de los lugares más bellos de Vidzeme, a orillas …
$229,429
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Apartamento 5 habitaciones en Laudonas pagasts, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Laudonas pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Área 132 m²
Piso 4/6
Calle Dzirnavu 62, en una casa del patio, entre las calles Terbatas y Brivibas. Ofrecemos un…
$243,743
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