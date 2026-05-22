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Propiedades residenciales en venta en Madona, Letonia

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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Madona, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Madona, Letonia
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 1/3
Un acogedor, cálido y espacioso apartamento de 2 habitaciones en venta en Madona. El apartam…
$37,372
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