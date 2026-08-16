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Propiedades residenciales en venta en Limbazi, Letonia

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2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Limbazi, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Limbazi, Letonia
Habitaciones 2
Área 40 m²
Piso 5/5
El distrito de Dreilini está ubicado en la parte oriental de Riga y limita con las áreas de …
$71,442
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Casa 4 habitaciones en Limbazi, Letonia
Casa 4 habitaciones
Limbazi, Letonia
Habitaciones 4
Área 220 m²
Número de plantas 2
Se vende una casa privada con una parcela excelente, un patio luminoso y soleado. La casa ne…
$1,42M
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