  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Liepaja
  4. Comercial
  5. Edificio rentable

Edificios Residencial en Venta en Liepaja, Letonia

bienes raíces comerciales
1 propiedad total found
Edificio rentable 453 m² en Liepaja, Letonia
Edificio rentable 453 m²
Liepaja, Letonia
Área 453 m²
Número de plantas 2
$203,939
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
