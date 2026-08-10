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Propiedades residenciales en venta en Lielvarde, Letonia

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1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Lielvarde, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Lielvarde, Letonia
Habitaciones 4
Área 136 m²
Piso 2/3
$420,246
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