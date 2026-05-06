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Propiedades residenciales en venta en Kocenu pagasts, Letonia

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1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Brandeli, Letonia
Casa 5 habitaciones
Brandeli, Letonia
Habitaciones 5
Área 243 m²
Piso 2/2
Una casa familiar luminosa, espaciosa y en muy buen estado técnico de dos pisos está a la ve…
$303,650
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