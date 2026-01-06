Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Terraza en venta en Kekavas pagasts, Letonia

Apartamento 3 habitaciones en Jaunsils, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jaunsils, Letonia
Habitaciones 3
Área 250 m²
Piso 24/24
Ático en Proyecto Solaris.El único apartamento en el piso. Las ventanas del salón tienen tre…
$587,027
