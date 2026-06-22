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Casas con Terraza en Venta en Kekava, Letonia

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Kekavas pagasts
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Casa 4 habitaciones en Kekava, Letonia
Casa 4 habitaciones
Kekava, Letonia
Habitaciones 4
Área 630 m²
Piso 1/2
Ofrecido para la venta en Kekava región 30 minutos del centro de Riga.En una amplia parcela …
$1,97M
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